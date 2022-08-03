Лошадь Пржевальского - это единственная дикая лошадь, живущая сегодня.

В Одесском зоопарке родился жеребенок Пржевальского.

Об этом сообщается на странице зоопарка в Facebook.

"Малыш родился у лошади Пржевальского. Жеребенок чувствует себя хорошо, имеет игривый характер и уже радует посетителей в общем вольере", - говорится в сообщении.

Отмечается, что лошадь Пржевальского - это единственная дикая лошадь, живущая сегодня. Его можно встретить только в зоопарках и заповедниках. В наши дни эти особи играют важную роль в сохранении и интродукции лошадей в первичные среды обитания.

Лошадь Пржевальского считается предком домашних лошадей, но некоторые исследователи предполагают, что обе формы лошади происходят от общего вида - тарпана, который в настоящее время уже вымер, а их дальнейшее развитие происходило совершенно независимо друг от друга.

Одесский зоопарк расположен возле рынка "Привоз" с 1938 года. Коллекция зверинца содержит более 260 видов, около 1570 экземпляров животных, в том числе около 50 видов занесено в Красную книгу Украины и Международную Красную книгу. Зоопарк занимает площадь 6,3 га, около 4 га являются экспозиционными.

Как сообщал УНИАН, в Киевском зоопарке маленький медвежонок Бери впервые вышел в свой вольер. Животное родилось 19 января, сейчас его смогут увидеть все желающие посетители зверинца.

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