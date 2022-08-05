Несмотря на войну, в киевском зоопарке пополнение у многих жителей.

В столичном зоологическом парке пополнение в семье альпак.

Об этом сообщает КП "Киевский зоопарк".

"У мамы Ушки и папы Луиза Альберто родилась красавица Луна. Маленькая находится в открытом вольере, наслаждаются теплым солнышком и пробует мамино молочко - приходите знакомиться!" – приглашает зоопарк.

Как отмечают его специалисты, современный европейский зоопарк - это прежде всего комфортные условия для животных. Поэтому даже в сложное военное время работники Киевзоо продолжают приближать условия проживания его жителей к природным. Обустраивают зеленые острова и живописные озера, водяные распылители и бассейны, искусственные лианы, каменные гроты, песчаные насыпи, специальные кормушки и тому подобное.

Обеспеченные всем необходимым животные создают семьи и группы, радуют посетителей малышами. Так, в январе этого года родился маленький гималайский медвежонок Берри, в марте – лемур Байрактар, в мае – теленок в семье индийских антилоп нильгау, в июне – детеныш оленя мунтжака, в конце июня и июле – два детеныша бизона.

Напомним, несколько дней назад в Одесском зоопарке родился жеребенок Пржевальского.

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