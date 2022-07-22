Все желающие могут увидеть яркую экспозицию в нижнем парке Киевзоо.

Отныне в столичном зоопарке все желающие могут увидеть новый авиарий для пернатых жителей водно-болотных угодий. Работники собственноручно создали просторный птичий вольер с условиями, приближенными к естественным.

Об этом на странице Facebook сообщает пресслужба Киевзоо.

В сообщении отметили, что в птичьем вольере разместилось 5 видов птиц. Среди них: ибис красный, султанка, каролинка, кільчатий чирок и мандаринка.

В зоопарке отмечали, что птицам очень просторно в новом авиарие, поскольку, в отличие от обычной клетки, авиарий предоставляет птицам больше пространства, где они могут летать. Также он дополнен растениями и кустарниками для имитации природных условий.

Увидеть эту яркую экспозицию можно в нижнем парке Киевзоо.

Ранее УНИАН уже писал, что в Киевском зоопарке маленький медвежонок бери впервые вышел в свой вольер. Семья трех медведей: папа Боб, мама Бейби и дочь Бери внесены в племенной Книги и принадлежат к ценной генетической линии гималайских медведей.

Также мы рассказывали, что в Одесской области в заповеднике гнездятся редкие краснокнижные птицы. Их путь пролегал от Южной Африки до Украины – более 6 тыс. км.

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