Олененок уже выходит в открытый вольер.

В Одесском зоопарке родился детеныш благородного оленя.

Об этом сообщили в пресс-службе КП "Одесский зоологический парк".

"В Одесском зоопарке родился детеныш благородного оленя. Маленький Бэмби хорошо питается. Малыша с мамой можно увидеть в открытом вольере", - сказано в сообщении.

Как отметили в пресс-службе, олень благородный или олень обыкновенный (Лесной олень) - самый распространенный вид оленей в мире. Обитает в лесостепной зоне и вдоль всей южной полосы лесов – европейских и сибирских, а также во влажных частях Средней Азии.

Одесский зоопарк расположен возле рынка "Привоз" с 1938 года. Коллекция зверинца содержит свыше 260 видов, около 1570 экземпляров животных, в том числе около 50 видов занесены в Красную книгу Украины и Международную Красную книгу.

Зоопарк занимает площадь 6,3 га, около 4 га из которых являются экспозиционными.

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