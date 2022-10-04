Это уже третей малыш ламы с начала года.

Несмотря на полномасштабное вторжении Российской Федерации в Украину зоопарк в Одессе продолжает пополняться. В этот раз стало больше не одну ламу.

Об этом сообщает пресс-служба КУ "Одесский зоопарк" в Facebook.

"В Одесском зоопарке снова пополнение! Малыша родила семья лам", - говорится в сообщении.

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Отмечается, что маленькая лама чувствует себя хорошо и уже играет со взрослыми. Это уже третий малыш у лам за текущий год.

Все желающие могут увидеть малыша ламы в открытом вольере каждый день с 9:00 до 17:00.

Справка УНИАН. Лама - американское млекопитающее семьи верблюдовых, одомашненное индейцами Анд.

Напомним, что Одесский зоопарк находится возле рынка "Привоз" с 1938 года. Его посещали более чем 250 тысяч человек в год. Коллекция зверинца насчитывает более 260 видов, порядка 1570 экземпляров животных, в том числе около 50 видов занесены в Красную книгу Украины и Международную Красную книгу. Зоопарк занимает площадь 6,3 га, около 4 га из которых являются экспозиционными.

Ламы в Одесском зоопарке - что известно

4 января в зоопарке родился первый в текущем году детеныш ламы. Отмечается, что малыш чувствовал себя хорошо, быстро адаптировался к вольеру и играл с другими ламами.

6 апреля родился второй малыш ламы. С ним так же все было хорошо.

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