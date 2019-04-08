В сети показали Золотое озеро на Закарпатье с высоты птичьего полета (фото)

Золотое озеро — это не метафора, его вода действительно содержит в себе золото.

Находится это озеро на окраине села Мужиево, что в Береговском районе. Оно охраняется колючей проволокой, сторожем и собаками. Его глубина 15-20 метров, а диаметр примерно 250-300 метров.

Фотографией озера с высоты птичьего полета, поделился в социальной сети Фейсбук ужгородский блогер и фотограф Александр Богданов.

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Как рассказывает Александр, это не простое озеро, а "отстойник" после промывки породы.

"Десять лет в него "сливали". На золоторуднику в Мужиево добывали породу, ее не обрабатывают цианидами (90% КПД), как это делали румыны, а тупо использовали "промывочный" метод (40% КПД). Если подвергнуть пульпу из этого озера химической обработке, в результате легко можно "добыть" золото. Трудно посчитать сколько его будет на тонну породы. Официально ... не менее 8 грамм, в общем. Точную цифру не знает никто. Или знает ... но молчит. Я знаю примерную. По большому секрету рассказали. Но вам не расскажу. Это государственная тайна.", - написал Богданов.