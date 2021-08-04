Крупный пожар в регионе произошел еще в мае этого года.

Жителя города Шумск Тернопольской области признали виновным в поджоге, повлекшем лесной пожар. Суд назначил ему наказание в виде 2 лет ограничения свободы с испытательным сроком на 1 год, а также обязал возместить ущерб на сумму более 175 тысяч гривень.

Как сообщается в Telegram-канале МВД Украины, речь идет о случае, произошедшем еще в мае этого года. Мужчина вызвал пожар в лесу, сжигая мусор.

Кременецкая местная прокуратура поддержала в отношении злоумышленника публичное обвинение по ч. 1 ст. 245 УК (Уничтожение или повреждение объектов растительного мира). Суд признал мужчину виновным и удовлетворил иск прокурора.

Отмечается, что украинское законодательство предусматривает как штрафы, так и более суровые приговоры за умышленные поджоги, или неосторожность, повлекшую масштабный пожар.

Ранее сообщалось, что лесные пожары в Греции сожгли десятки домов. Во вторник огонь бесконтрольно бушевал к северу от Афин. Спасатели боролись с 81 лесным пожаром во время сильнейшей волны жары в Греции за более чем 30 лет.

С наступлением ночи более 500 пожарных с помощью девяти вертолетов, семи самолетов и 305 полицейских в густой растительности тушили пожар на нижних склонах горы Парнита.

Автор: Дмитрий Захаров