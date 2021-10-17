Стадо этих животных в Колумбии представляет потенциальную экологическую угрозу.

Колумбийская Служба охраны дикой природы решила ограничить размножение бегемотов, завезенных в страну наркобароном Пабло Эскобаром для его частного зоопарка.

Эскобар был убит полицией в 1993 году, однако стадо этих животных, разросшееся до 80 особей, по словам специалистов, теперь представляет потенциальную экологическую угрозу как инвазивный вид.

Так называемых "кокаиновых" бегемотов, число которых с 2012 года увеличилось более чем вдвое, начали стерилизовать, пишет The Guardian.

Изначально бегемоты были завезены в поместье Эскобара Hacienda Napoles. Однако колумбийские и мексиканские ученые выяснили, что в итоге животные рассредоточились вдоль реки Магдалена и стали представлять опасность для местной окружающей среды.

Читайте такжеВ Италии пойманная акула "с мордой свиньи" шокировала очевидцев (фото)В исследовании, опубликованном в журнале Biological Conservation, стадо рекомендовалось уничтожить. Однако часть ученых продвигала идею стерилизацию, хотя провести эту процедуру бегемоту - непростая задача.

В результате специалистам уже удалось с помощью химического вещества сделать бесплодными 24 особи. Однако насколько успешной будет такая кампания, власти пока не знают.

"Кокаиновые" бегемоты Эскобара: что известно

После убийства наркобарона Пабло Эскобара в 1993 году правоохранители конфисковали его имущество, среди которого оказался личный зоопарк. Большую часть животных отправили в местные зоопарки. Однако с четырьмя бегемотами сделать это не удалось. Тогда животных просто выпустили в местные джунгли.

Спустя почти три десятилетия популяция бегемотов в Колумбии достигла 80 особей. По словам ученых, в частности, фекалии этих животных изменяют химический состав местной воды, уровень кислорода и углерода, способствуют распространению вредных водорослей и бактерий. Кроме того, столкновение с бегемотами опасно для жизни человека.

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Автор: Катерина Комолова