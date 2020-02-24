Усадьбу наркобарона в Колумбии облюбовала семья бегемотов (видео)

Животные дружно принимают ванны в местных водоемах.

Нашествие бегемотов в особняке наркобарона. Усадьбу одного из самых дерзких преступников ХХ века Пабло Эскобара облюбовала семья бегемотов.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

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Животные дружно принимают ванны в местных водоемах и разгуливают огромными территориями. В латиноамериканских странах гиппопотамы не водятся, но по прихоти наркобарона 4 таких крепышей ему привезли из Африки.

Эскобар погиб, а потомки тех бегемотов и до сих пор живут в его поместье.

Ранее УНИАН сообщал, ученые заметили, что эти крупные животные пагубно влияют на местную окружающую среду. Для своего исследования команда из Калифорнийского университета в Сан-Диего совместно с колумбийскими государственными ведомствами провели первую научную оценку того, как бегемоты влияют на водные экосистемы Колумбии.