Вес самок в среднем 3.5 кг, а самцов - 5 кг.

На территории природного заповедника в Тернопольской области заметили редкого кота лесного, подлежащего охране в Украине.

Животное попало в объектив фотоловушки Природного заповедника "Медоборы". На их странице в социальной сети Facebook отмечается, что этот вид занесен в Красную книгу Украины, Красный список Международного союза охраны природы, CITES и Бернской конвенции. В Украине он считается практически исчезнувшим.

Эти хищники при малейшей опасности меняют место обитания и обычно ведут уединенный образ жизни. Охотятся они за два часа до захода солнца и за два - перед рассветом. Основу рациона составляют мелкие грызуны, птицы, насекомые, змеи, а у прибрежных жителей - рыба.

Коты лесные в Украине: последние новости

В конце 2021 года в Национальном природном парке "Сколевские Бескиды" также делились снимками дикого кота. По словам представителей парка, на их территории численность этих хищников постоянно увеличивается.

Уже в июне прошлого года в фотоловушку Карпатского биосферного заповедника попал другой лесной кот. Отмечалось, что в Украине насчитывается всего около 300 таких животных.

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