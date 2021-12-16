Животное имеет много врагов и охотится ночью.

Загадочного жителя украинских карпатских лесов запечатлели фотоловушки. В Национальном природном парке "Сколевские Бескиды" заметили дикого кота.

Об этом сообщили в пресс-службе НПП "Сколевские Бескиды" в Facebook.

Отмечается, что животное занесено в Красную книгу Украины. Внешне он напоминает обычную серую домашнюю кошку, но фактически в два раза больше.

"Кот имеет характерные особенности: относительно короткий хвост с несколькими кольцевыми темными полосами и притупленным черным кончиком; на концах ушей хорошо выражены кисточки и черные полоски, идущие от глаз к вискам. Глаза обычно очень светлые", - говорится в сообщении.

Обычно он живет в дуплах старых деревьев и в скалах. Основной пищей являются мыши, птицы и пресмыкающимися.

На охоту кот в основном выходит ночью, у него много природных врагов, что влияет на его популяцию. При этом указано, что в парке его численность ежегодно увеличивается.

"Кот лесной не приручается человеком, а, соответственно, и не размножается в неволе", - подытожил в нацпарке.

Как ранее сообщал УНИАН, в Одесской области браконьеры застрелили одну из ланей, поселенных в ноябре на заповедном острове Ермаков. Животное забрело в село и ее не успели вернуть в заповедник.

Вас также могут заинтересовать следующие новости

Автор: Анастасия Горбачева