Пушистик попал в объектив "фотоловушки".

В Украине в "фотоловушку" попал редкий лесной кот. Он разгуливал по лесу и нежился на солнышке. Об этом сообщает Карпатский биосферный заповедник.

По данным специалистов, кот лесной - подобен домашнему, но отличается несколько большими размерами, крепкими лапами и относительно коротким притупленным черным хвостом. Эти животные скрытны и пугливы, они не приближаются к человеческим жилищам. Тем не менее, их численность с каждым годом уменьшается.

Как сообщается, в Украине насчитывается около 300 особей, поэтому вид считается редким и подлежит охране.

Животное выходит на охоту только в сумерках и ночью. А в день отдыхает в укромном месте. У этого самоуверенного и красивого красавца есть естественные враги. Среди них рысь, волк и шакал.

Отмечается, что котики любят жить в одиночестве. У них рождаются от двух до четырех детенышей.

Последние новости из мира диких животных

Как сообщал УНИАН, в лесах Ривненской области заметили медведя. Это очень нетипично для Полесья, поэтому местных жителей призывают быть осмотрительными.

В Одесскую область из-за войны перекочевали краснокнижные "священные" птицы - огары. Также в парке "Тузливские лиманы" в Одесской области впервые появился редкий паук - черная толстоголовка.

Вас также могут заинтересовать новости: