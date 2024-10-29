Находка помогает сломать западный стереотип о том, что тропики были местом, где "цивилизации умирали".

Археологи обнаружили пирамиды, спортивные площадки, дамбы и амфитеатры в юго-восточном штате Кампече.

Они нашли скрытый комплекс, который назвали Валериана, с помощью лидара, типа лазерной съемки, которая картирует структуры, погребенные под растительностью, пишет BBC. Специалисты считают, что он уступает по плотности только Калакмулю - крупнейшему поселению майя в Латинской Америке.

Команда выявила три места на территории раскопок размером со столицу Шотландии Эдинбург, "случайно", когда один из археологов просматривал данные в Интернете. "Я был где-то на 16-й странице поиска Google и нашел лазерную съемку, проведенную мексиканской организацией по мониторингу окружающей среды", - объяснил Люк Олд-Томас, аспирант университета Тулейна в США.

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Это была лидарная съемка, метод дистанционного зондирования, который запускает тысячи лазерных импульсов с самолета и картографирует объекты внизу.

Но когда Олд-Томас обработал данные методами, используемыми археологами, он увидел то, что упустили другие - огромный древний город, в котором на пике своего развития с 750 по 850 год нашей эры могло проживать от 30-50 тыс. человек. Это больше, чем число людей, живущих в регионе сейчас, сказали исследователи.

Находка помогает изменить представление западного мышления о том, что тропики были местом, где "цивилизации умирали", сказал профессор Марчелло Кануто, соавтор исследования.

Вместо этого эта часть мира была домом для богатых и сложных культур, объяснил он. При этом ученые отметили, что не могут быть уверены в том, что именно привело к упадку и окончательному запустению города, но предположили, что изменение климата было основным фактором.

Валериана имеет "признаки столицы" и по плотности застройки уступает только впечатляющему городу Калакмуль, расположенному примерно в 100 км.

Потерянный город, площадью 16,6 кв. км, имел два крупных центра с большими зданиями, расположенными примерно в 2 км друг от друга, соединенных домами и мостами. В нем есть две площади с храмовыми пирамидами, где майя поклонялись, прятали сокровища, такие как нефритовые маски, и хоронили своих мертвецов. Там также был двор, где люди играли в древнюю игру в мяч.

Также были обнаружены свидетельства наличия водохранилища, что указывало на то, что люди использовали ландшафт для содержания большого населения.

Всего Олд-Томас и Кануто обследовали три разных участка в джунглях. Они обнаружили 6764 здания разных размеров.

Профессор Элизабет Грэм из Лондонского университетского колледжа, которая не принимала участия в исследовании, говорит, что это подтверждает утверждения о том, что майя жили в сложных городах или поселках, а не в изолированных деревнях.

Крах цивилизации майя

Ученые предполагают, что цивилизация майя рушилась с 800 г. н. э. Отчасти это произошло из-за того, что города были очень густонаселены и не могли пережить климатические проблемы.

Войны и завоевание региона испанскими захватчиками в XVI веке также способствовали уничтожению городов-государств майя.

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