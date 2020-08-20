Цветение Днепра: экологи рассказали об опасности для киевлян (видео)

Ситуация только ухудшается.

Цветущая река Днепр несет серьезную опасность для человека, его кожи, почек и дыхательной системы.

Об этом украинцев предупреждают ученые, говорится в сюжете ТСН. Именно поэтому в Днепре крайне не рекомендуют купаться и ловить рыбу.

По словам эколога Марьяны Гинзулы, ежегодно ситуация с цветением Днепра лишь ухудшается.

"Просто катастрофически. В этом году началось почти на месяц позже. Было дождливое начало лета", - говорит она.

Из-за цветения погибают растения и рыба, объясняют те, кто работает с химическим составом этой зелени.

"Все это вызывается наличием большого количества фосфатов, которые содержатся в стиральных средствах", - говорит глава ОО "Агентства по химической безопасности" Денис Павловский.

Как загрязняется Днепр

Стиральный порошок после стирки со сточными водами попадает в реку. Из-за жаркой температуры соединения, содержащие вредоносный фосфор, разлагаются и способствуют цветению водорослей. А это влияет на все живые организмы.

"Нарушают кислотно-щелочной баланс кожи. Таким образом разрушая защитный покров кожи. И это позволяет лучшему проникновению химических веществ для нашего организма. Это приводит и к аллергическим реакциям, и к заболеванию дыхательных путей. Нарушению работы почек, печени, головного мозга", - добавляет Денис Павловский.

Ранее в "Киевводоканале" заявили, что качество воды в Днепре ухудшается, это оказывает негативное влияние на качество воды, поступающей на очистку перед подачей потребителям.

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Автор: Юрий Годован