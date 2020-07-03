Обмеление Днепра: в "Киевводоканале" заявили об ухудшении качества воды

Перед мостом Патона в Киеве уже появились острова.

Качество воды в Днепре ухудшается, что оказывает негативное влияние на качество воды, поступающей на очистку перед подачей потребителям.

Читайте такжеВ Одесской области в Днестре уровень воды достиг опасно высокой отметкиОб этом заявил глава правления, гендиректор «Киевводоканала» Дмитрий Новицкий, передает 112.ua.

«Каждый год повышается среднесуточная температура, а среднегодовое количество осадков уменьшается. Днепр мелеет. Перед мостом Патона уже появились острова. Наши коллеги из Ассоциации рыбалок утверждают, что в среднекиевской части и Киевской акватории Днепра уже 56 мелей, которые скоро станут островами и будет огромная проблема. В ближайшие 10 лет обмеление может достичь значительных показателей – это создает проблему водоканалам, поскольку вследствие этого еще и ухудшается исходное качество воды для очистных сооружений», – сказал Новицкий.

Он подчеркнул, что это представляет техническую проблему для водоканала:

«Наша технология, которая предусматривала определенное качество воды на выходе, не предусматривала таких изменений... Требуется модернизация».

По его словам, негативное влияние на происходящие в Днепре процессы также оказало строительство гидроэлектростанций.

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