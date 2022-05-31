В течение 8 лет простоя в водах канала даже поселились дикие животные.

К запуску воды из материковой Украины на оккупированный полуостров, по узаконенной технологии, специалисты должны были готовить Северо-Крымский канал не менее полугода.

Об этом говорится в сюжете Крым сегодня.

В течение 8 лет простоя в водах канала даже поселились дикие животные, а русло поросло травой и кустами, поделились политолог Евгения Гор и эксперт Института водных проблем и мелиорации НААН Украины Михаил Яцюк.

"Там будет очень много смесей разных, добавок. Не то, чтобы она была ядовитой, но она будет грязная", - отметила Гор.

Но самая большая угроза - боевые действия, которые ведутся просто рядом с местом водозабора, говорят журналисты. Проводить анализы под обстрелами невозможно, поэтому точно никто не знает, какими тяжелыми металлами от обломков ракет и снарядов нашпигована почва, из которой все это вымывается водой.

"Водопроводы были обстреляны, разбомблены, в том числе боеприпасами, оказывающими огромное влияние на качество воды", - добавил Яцюк.

Он уточнил, что вода в Крыму в целом плохого качества из-за проблем сетей.

Даже сами пропагандистские СМИ писали, что в водах Северо-Крымского канала зафиксирована высокая концентрация искусственного радионуклида Стронций-90.

Уровень его содержания сравним с показателями 1988 года - через два года после аварии на ЧАЭС.

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