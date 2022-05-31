Украинские операторы мобильной связи сообщают, что они не будут прекращать предоставлять услуги жителям временно оккупированных территорий.

На юге Украины пропала мобильная связь. Жители Бердянска не могут позвонить или принять звонки, связь могут "глушить" оккупанты.

Об этом сообщается в Telegram-канале Бердянского горсовета.

"Город все ещё без связи. Ее нет на всем юге Украины. Украинские мобильные операторы заявляют, что они не отключали связь и не видят технических причин для ее сбоя. Скорее всего, ее, как всегда, просто глушат", - указано в сообщении.

Операторы мобильной связи также заявили, что они не планируют уходить с временно оккупированных территорий Украины. Жители населенных пунктов, которые захватили рашисты, смогут пользоваться украинской мобильной связью, если ее не будут "глушить".

Ранее УНИАН уже сообщал, что мобильная связь пропала в Херсоне и области. Оккупанты постоянно манипулируют и обвиняют ВСУ и в том, что пропадает связь, и что происходят обстрелы. Одновременно с этим оккупант внедряет российского оператора с кодом +7 и начинает раздавать мобильные карточки

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