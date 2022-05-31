На юге Украины пропала мобильная связь. Жители Бердянска не могут позвонить или принять звонки, связь могут "глушить" оккупанты.
Об этом сообщается в Telegram-канале Бердянского горсовета.
"Город все ещё без связи. Ее нет на всем юге Украины. Украинские мобильные операторы заявляют, что они не отключали связь и не видят технических причин для ее сбоя. Скорее всего, ее, как всегда, просто глушат", - указано в сообщении.
Операторы мобильной связи также заявили, что они не планируют уходить с временно оккупированных территорий Украины. Жители населенных пунктов, которые захватили рашисты, смогут пользоваться украинской мобильной связью, если ее не будут "глушить".
Ранее УНИАН уже сообщал, что мобильная связь пропала в Херсоне и области. Оккупанты постоянно манипулируют и обвиняют ВСУ и в том, что пропадает связь, и что происходят обстрелы. Одновременно с этим оккупант внедряет российского оператора с кодом +7 и начинает раздавать мобильные карточки