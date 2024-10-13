Чтобы глотнуть воздух, животные используют трещины во льду или же сами прогрызают отверстия.

Украинские ученые, которые находятся сейчас в Антарктике, недалеко от станции "Академик Вернадский" для исследований сделали лунку, где их ожидал сюрприз - из ледяной воды вынырнул тюлень.

В Национальном антарктическом центре рассказали, что ученые вышли на лед в пролив Стелла-Крик, где пробили лунку, чтобы отобрать образцы воды. Говорится, что это нужно для биологических исследований, поэтому делается постоянно. Однако на этот раз полярников ожидал сюрприз: не успели они расчистить отверстие, как в нем появился тюлень Ведделла. Животное выплыло, подышало и скрылось под воду. Так повторялось несколько раз, поэтому ученые отошли от лунки, чтобы не мешать неожиданному гостю.

В научном центре объяснили, почему тюлень Ведделла вынырнул в проруби.

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"Представители этого вида хорошо приспособлены к жизни в условиях Антарктики и способны задерживать дыхание и оставаться под водой почти полтора часа подряд. Иногда глубина их погружения составляет более 600 метров. Чтобы глотнуть воздуха, эти животные используют трещины во льду или же сами прогрызают отверстия. А вот этот тюленёнок решил воспользоваться лункой, которую сделали украинские полярники", - рассказали учёные.

Они акцентируют: воспользовавшись лункой, "сообразительный тюлень" еще и сохранил свои зубы. Дело в том, что из-за постоянного прогрызания льда зубы быстро стираются, из-за чего уменьшается продолжительность жизни животного.

Другие новости об "Академике Вернадском"

Как сообщал УНИАН, тюлени Ведделла рожают детей в районе украинской полярной станции "Академик Вернадский" в начале антарктической весны. Недавно первому малышу выбирали имя.

Также полярники рассказывали, что остров Галиндез, где расположена украинская антарктическая станция "Академик Вернадский", почти полностью запакован льдом. Это очень важно - лед действует как "одеяло", отделяющее океан от атмосферы.

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