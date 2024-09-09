В прошлом году в регионе почти не было морского льда.

Остров Галиндез, где расположена украинская антарктическая станция "Академик Вернадский", более месяца почти полностью запакован льдом. По словам полярников, это очень важно - лед действует как "одеяло", отделяющее океан от атмосферы.

"В Антарктике - первые дни весны. И мы уже имеем хорошую новость о прошедшей зиме: возле "Вернадского" стал морской лед", - отметили в Национальном антарктическом центре.

Говорится, что украинские полярники сообщили, что с 5 августа они не могут выходить на лодках в океан, ведь акватория вокруг острова Галиндез, где расположена станция, напакована льдом.

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"Вчера смотрели спутниковые снимки, то лед вокруг на 100 км", - отмечает участник 29-й УАЭ Виталий Каминский.

Полярники показали на снимках с дрона, как выглядит станция "Академика Вернадского" в ледяном плену. Они обращают внимание, что в прошлом году в этом регионе почти не было морского льда, а сам год стал рекордным по минимальному количеству такого льда в Антарктике за все время наблюдений.

Говорится, что морской лед играет важную роль в антарктической экосистеме. Он действует как "одеяло", отделяющее океан от атмосферы. Кроме того, что лед не пропускает солнечный свет в воду и отражает его, он также удерживает имеющееся в океане тепло, не давая ему нагревать воздух.

"А еще льдины являются местом рождения тюленят, отдыха и путешествий различных видов взрослых тюленей, императорских пингвинов. Кстати, уже совсем скоро ожидаем появление щенков тюленей Ведделла вблизи "Вернадского", - говорят в центре.

Изюминки от полярников

Напомним, в районе украинской антарктической станции "Академик Вернадский", расположенной на острове Галиндез, неожиданно появились субантарктические пингвины, количество которых увеличивается - эти "разведчики" присматриваются к потенциальным местам гнездования. Представители этого вида с антарктической весны до осени обитают на Галиндезе - строят гнезда, откладывают яйца и выводят птенцов. Когда в Антарктике заканчивалась зима, биологи фиксировали постоянные заходы на Галиндез групп субантарктических пингвинов, от 10 до 70 птиц.

После первого внезапного визита в конце июля небольшие группы пингвинов иногда наведывались сюда. По словам биолога 29-й Украинской антарктической экспедиции Светозара Давыденко, потом лед заблокировал проливы в акватории, и птицы не появлялись. Но впоследствии штормовой ветер и температура около нуля частично разрушили этот лед. И пингвины смогли снова пользоваться удобными для себя участками на острове - где есть относительно пологий спуск в воду.

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