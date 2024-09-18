В первые дни жизни малыши обычно весят 25-30 кг.

Возле украинской полярной станции "Академик Вернадский" родился первый в нынешнем году тюлень Ведделла.

"У нас чрезвычайно мимишная новость. Вблизи "Академика Вернадского" родился первый тюлененок Ведделла нынешнего года. Это - мальчик. Он увидел свет на острове Винтер, который расположен напротив острова Галиндез, где находится наша станция", - рассказали в Национальном антарктическом научном центре Украины.

По словам биолога 29-й УАЭ Свитозара Давыденко, беременная самка была на Винтере ориентировочно с 1 сентября.

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"Мы ежедневно мониторили ее состояние: ходили пешком или смотрели с помощью дрона. 17 сентября утром с дрона увидели, что она уже с ребенком, и сразу отправились к ним", - уточнил биолог.

На месте ученый отобрал образцы плаценты, которые затем изучают на содержание стойких органических загрязнителей, проводят молекулярно-генетические и другие исследования. Также ученые в целом отслеживают ежегодную успешность размножения тюленей Ведделла. В частности, она сильно зависит от наличия морского льда, ведь именно на нем или на берегах с удобным спуском в воду происходит рождение тюленят.

По информации ученых, в первые дни малыши обычно весят 25-30 кг и очень быстро растут на питательном молоке мамы - его жирность 54%. К концу вскармливания, которое продолжается около 3 месяцев, могут достигать 90 кг. Взрослые тюлени Ведделла весят 400 кг.

"Беременность этих животных длится 10 месяцев, а забеременеть они могут уже через несколько месяцев после родов. Поэтому медвежата рождаются в основном в начале антарктической весны. Каждая самка приводит одного детеныша", - говорится в сообщении.

Ученые предлагают вместе выбрать имя для первенца - присылать свои варианты до конца суток 22 сентября. Полярники 29-й УАЭ выберут самую интересную идею, а ее автор получит подарок - шеврон этой экспедиции.

Последние новости полярников

Как сообщал УНИАН, недавно в Антарктике, недалеко от украинской станции "Академик Вернадский", полярники зафиксировали большое количествоморских котиков и морского слона. В частности, на острове Галиндез, где расположен "Академик Вернадский", насчитали 81 антарктический морской котик, в компании с ними был также один южный морской слон.

В целом антарктические морские котики часто скапливаются в районе "Вернадского" осенью во время сезонных миграций (да-да, в Антарктике сейчас осень), а вследствие глобального потепления теперь они остаются здесь дольше, чем раньше.

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