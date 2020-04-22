В Киеве воздух вернулся в нормальное состояние: загрязнение не превышает норму

Индекс загрязненности воздуха в украинской столице составляет 35 пунктов при норме в 50.

По состоянию на начало 22 апреля уровень загрязнения воздуха в Киеве не превышает норму, его состояние «хорошее».

Об этом свидетельствуют данные ресурса IQAir, который отслеживает качество воздуха в режиме реального времени.

Так, индекс загрязнения воздуха столицы составляет 35 при максимально допустимой норме в 50. Сервис прогнозирует, что в ближайшую неделю проблем с воздухом почти не будет, небольшое увеличение загрязнения ожидают в субботу, 25 апреля.

Ранее в Госслужбе по чрезвычайным ситуациям сообщили о «постепенной нормализации» ситуации с пожарами в Житомирской области и в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС. В то же время тушить очаги тления продолжают более 2 тыс. человек.

Читайте такжеСитуация с загрязнением воздуха в Киеве стабилизировалась, а качество воздуха улучшилось - мэр

Напомним, что утром во вторник, 21 апреля, Киев занимал четвертое место в антирейтинге городов с самым загрязненным воздухом в мире.

16 апреля в Киеве наблюдались сильные пылевые бури, а в воздухе появились продукты горения — киевлян призвали не открывать окна и не выходить на улицу.

Причиной этого стали пожары в Житомирской области и Зоне отчуждения, а также северо-западный ветер.

В этот же день Киев впервые занял первое место в антирейтинге городов с самым загрязненным воздухом в мире.