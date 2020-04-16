В Аргентине на улицы пустого города вышли морские львы (фоторепортаж)
В курортном аргентинском городе Мар-дель-Плата морские львы выходят на улицы, опустевшие из-за карантина.
Как пишет Strana. ua со ссылкой на газету La Nación, морские львы обитают недалеко от города, но сейчас они осваивают новые территории. Животные рычат на собак, пытаются укусить горожан и перекрывают проезжую часть.
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Сообщается, что сотрудники порта вынуждены постоянно мыть набережную из-за сильного запаха.
Ранее УНИАН писал, что в немецком зоопарке одних животных хотят кормить другими зверями из-за коронавирусного кризиса.
Как утверждают работники зоопарков, из-за коронавируса зоопарки переживают кризис и не в состоянии прокормить всех животных.
Так же УНИАН сообщал, что в ООН потребовали запретить торговлю дикими животными ради борьбы с коронавирусом.