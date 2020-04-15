В немецком зоопарке из-за карантина одних животных могут скормить другим

Среди постояльцев зоопарка Ноймюнстера есть белый медведь по кличке Витус — самый большой представитель этого вида на территории Германии.

Директор зоопарка немецкого города Ноймюнстер утверждает, что они будут вынуждены скармливать одних животных другим из-за кризиса, вызванного пандемией коронавируса.

Об этом сообщает газета The Sun со ссылкой на источники.

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Директор Верена Каспари рассказала немецкой газете Die Welt, что зоопарк уже составил список животных, которых усыпят в первую очередь. Она привела в пример тюленей и пингвинов, ежедневно потребляющих по целому ведру свежей рыбы.

«Если на то пошло, я лучше усыплю зверей, чем позволю им умирать от голода», - заявила она. Также Каспари добавила, что в условиях кризиса им возможно придется скармливать одних животных другим.

Среди постояльцев зоопарка Ноймюнстера есть белый медведь по кличке Витус — самый большой представитель этого вида на территории Германии.

За весну зоопарк оценивает свой убыток в 150 тысяч фунтов стерлингов в связи с отсутствием посетителей. Из-за режима изоляции, введенного по всему миру, животным не смогут найти новый дом.

Как сообщал УНИАН, в Бостонском океанариуме тюленей приучают не бояться людей в масках.