В австрийском зоопарке белый медвежонок вышел на прогулку под присмотром мамы (фоторепортаж)

Детеныш почти не отходит от мамы и буквально следует за ней по пятам.

В австрийском зоопарке показали самку белого медведя Нору и ее пока безымянного детеныша.

Фотографии сделаны в зоопарке Шенбрунн, который находится в Вене.

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На фото маленький белый медвежонок вместе со своей мамой исследуют просторы своего вольера. Детеныш почти не отходит от мамы и буквально следует за ней по пятам.

Как сообщал УНИАН, в Китае маму-панду и ее детеныша отпустили в дикую природу.