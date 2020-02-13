В австрийском зоопарке белый медвежонок вышел на прогулку под присмотром мамы (фоторепортаж)
14:21, 13 февраля 2020Экология
103 0
Детеныш почти не отходит от мамы и буквально следует за ней по пятам.
В австрийском зоопарке показали самку белого медведя Нору и ее пока безымянного детеныша.
Фотографии сделаны в зоопарке Шенбрунн, который находится в Вене.
Читайте такжеБерлинский зоопарк на 100-й день после рождения пандочек-близнецов назвал их имена и пол (фоторепортаж, видео)
На фото маленький белый медвежонок вместе со своей мамой исследуют просторы своего вольера. Детеныш почти не отходит от мамы и буквально следует за ней по пятам.
Как сообщал УНИАН, в Китае маму-панду и ее детеныша отпустили в дикую природу.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter