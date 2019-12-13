В Китае маму-панду и ее детеныша отпустили в дикую природу (видео)
19:35, 13 декабря 2019Экология
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Маму с детенышем несколько месяцев готовили к самостоятельной жизни в специальном центре защиты редких животных.
Маму-панду и ее детеныша выпустили в дикую природу в Китае.
Об этом рассказывается в сюжете ТСН.
Маму с детенышем несколько месяцев готовили к самостоятельной жизни в специальном центре защиты редких животных.
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Отпускать решили в лесу неподалеку горы, и туда они отправились в сопровождении десятков специалистов. 3-месячного медвежонка несли на руках, а вот взрослую медведицу по имени Цяо Цяо пришлось поместить в клетку.
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