В Китае маму-панду и ее детеныша отпустили в дикую природу (видео)

Маму с детенышем несколько месяцев готовили к самостоятельной жизни в специальном центре защиты редких животных.

Маму-панду и ее детеныша выпустили в дикую природу в Китае.

Об этом рассказывается в сюжете ТСН.

Маму с детенышем несколько месяцев готовили к самостоятельной жизни в специальном центре защиты редких животных.

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Отпускать решили в лесу неподалеку горы, и туда они отправились в сопровождении десятков специалистов. 3-месячного медвежонка несли на руках, а вот взрослую медведицу по имени Цяо Цяо пришлось поместить в клетку.