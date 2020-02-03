Киев отправит на утилизацию в Румынию 70 тонн отработанных батареек

В КГГА заявили, что впервые в Украине такой объем собранных батареек направят на безопасную и цивилизованную утилизацию.

Киев договорился с предприятием Румынии об утилизации 70 тонн отработанных батареек.

Как сообщает пресс-служба Киевской городской госадминистрации, сегодня коммунальное предприятие «Киевкоммунсервис» подписало соответствующее соглашение и уже в начале апреля текущего года планирует отправить первую партию батареек для переработки на специализированное предприятие, расположенное в Румынии.

Читайте такжеКиев договорился с польским предприятием об утилизации отработанных батареекКомментируя соглашение заместитель председателя КГГА Петр Пантелеев отметил, что впервые в Украине такой объем собранных батареек направят на безопасную и цивилизованную утилизацию.

«Очень важно, что эти 70 тонн не поедут на полигоны и не загрязнят окружающую среду. Ведь экологи утверждают, что одна батарейка способна загрязнить до 20 кубометров грунта и до 400 литров воды. Нам приятно, что нас поддержали представители инициативы «Батарейки, сдавайтесь!», которые также параллельно отправляют собранные ими батарейки на завод в Румынию», - пояснил он.

Директор коммунального предприятия «Киевкоммунсервис» Максим Ляшкевич сообщил, что тендер на избрание компании-подрядчика проведен в системе ProZorro. Победителем избрано предприятие ООО «Экологические инвестиции», которое обеспечит транспортировку батареек и их переработку на румынском заводе GreenWEEE, расположенном вблизи города Бузэу.

Завод имеет почти 9-летний опыт переработки аккумуляторов.

«Мы призываем киевлян и впредь активно пользоваться контейнерами для опасных отходов, где можно оставить батарейки, люминесцентные лампы и термометры. Также мы просим оперативно сообщать на нашу страницу в Фейсбук или по телефонам на сайте http://kks.kiev.ua/, если вдруг вы зафиксировали поврежденные контейнеры или контейнеры с несоответствующим содержанием. Наши сотрудники будут отрабатывать такие обращения», - отметил Ляшкевич.

Чиновник заметил, что утилизация аккумуляторов - лишь часть комплексной работы, котороую проводит город по вопросу сортировки и правильного обращения с отходами.

Пантелеев также напомнил, что в прошлом году в Киеве возобновили проект раздельного сбора отходов, установив 2,5 тыс. контейнеров для сухой фракции, а также отдельно для пластика, бумаги, стекла. За этот период собрали и отправили на переработку более 6 тыс. кубометров отходов.

«В ближайшее время планируем увеличить парк «раздельных» контейнеров еще на тысячу единиц, также в этом году уже установили 55 единиц антивандальных контейнеров-колокольчиков», - сказал чиновник.

Ранее УНИАН сообщал, как в подвале херсонской многоэтажки нашли несколько тонн отработанных батареек.