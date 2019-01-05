В подвале херсонской многоэтажки нашли несколько тонн отработанных батареек (видео)
21:47, 05 января 2019Мусор
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Их хранил волонтер, чтобы отправить на переработку.
В Херсоне жители многоэтажки обнаружили в подвале несколько тонн отработанных батареек.
Об этом рассказывается в сюжете ТСН.
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Батарейки обнаружили жильцы многоэтажки, когда в доме прорвало канализацию, а к органической вони добавился еще и запах кислоты.
Оказалось, что их хранил волонтер, чтобы отправить их на переработку. Но эту партию сдать не смог.
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