В Харькове в лесу нашли 50 больных попугаев (видео)
14:40, 14 января 2020Экология
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Все птицы поражены хроническим вирусом.
У многих попугаев сильное переохлаждение / animaljournal.ru
В Харькове в лесу возле станции метро Залютино нашли 50 брошенных больных попугаев.
Читайте такжеВ Харькове из зоопарка сбежал лев (видео)Об этом говорится в сообщении на Facebook-странице «Порятунок тварин Харків».
На данный момент птицы находятся на передержке у жительницы Харькова, все они поражены хроническим вирусом («цирковирус» или PBFD)
«Вкратце: вирусное заболевание опасное только для попугаев, неизлечимое, которое влияет на оперенье: фоликулы поражены, перо становится ломким, выпадает. Иногда с капельками крови. Птица постоянно чешется». – говорится в сообщении.
Также отмечается, что у многих попугаев сильное переохлаждение, они не держат температуру тела.
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