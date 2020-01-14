В Харькове в лесу нашли 50 больных попугаев (видео)

Все птицы поражены хроническим вирусом.

В Харькове в лесу возле станции метро Залютино нашли 50 брошенных больных попугаев.

Читайте такжеВ Харькове из зоопарка сбежал лев (видео)Об этом говорится в сообщении на Facebook-странице «Порятунок тварин Харків».

На данный момент птицы находятся на передержке у жительницы Харькова, все они поражены хроническим вирусом («цирковирус» или PBFD)

«Вкратце: вирусное заболевание опасное только для попугаев, неизлечимое, которое влияет на оперенье: фоликулы поражены, перо становится ломким, выпадает. Иногда с капельками крови. Птица постоянно чешется». – говорится в сообщении.

Также отмечается, что у многих попугаев сильное переохлаждение, они не держат температуру тела.

Ранее УНИАН сообщал, как в Киеве на острове нашли брошенных тигров.