В Киеве на Жуковом острове обнаружили шесть брошенных тигров (фото)
На столичном острове Жуков в Голосеевском районе правоохранители обнаружили шесть тигров, которых владелец оставил без условий для существования.
Об этом сообщает пресс-служба полиции Киева.
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Сообщение о том, что на острове Жуков в ненадлежащих условиях находятся тигры, поступило в полицию в воскресенье, 29 декабря.
«Прибыв на место, правоохранители осмотрели территорию и обнаружили шесть тигров в вольерах, которые не соответствовали условиям их содержания», - говорится в сообщении.
Полицейские установили, что по данному адресу зарегистрирована частная собственность, которая охраняется, но хозяин там не проживает.
«Мы начали уголовное производство по части первой статьи 299 (Жестокое обращение с животными) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до трех лет ограничения свободы. Сейчас решается вопрос по устройству тигров в спецучреждение», - рассказал начальник следственного отдела Голосеевского управления полиции Максим Сухарев.
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