Авария на танкере в Одессе: уровень загрязнения побережья снизился почти в 8 раз

По данным специалистов, в воде не обнаружено тяжелых фракций нефтепродуктов, в частности мазута.

В Одессе уровень загрязнения нефтепродуктами побережья Черного моря, которое произошло из-за катастрофы танкера «Делфи», благодаря шторму снизился почти в 8 раз.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на совещании заявила и.о. директора департамента экологии и развития рекреационных зон Одесского городского совета Валентина Дацюк.

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По ее информации, максимальное загрязнение было зафиксировано в ночь с 22 на 23 ноября.

По словам Дацюк, в указанный промежуток времени предельно допустимые концентрации нефтепродуктов в морской воде были превышены в 150 раз. Затем наблюдалось снижение уровня этого показателя, чему способствовала штормовая погода.

«В субботу снижение произошло естественным путем... С одной стороны, шторм не дает возможности установить сорбирующие заграждения (для локализации загрязнения - УНИАН). С другой стороны, он дает возможность разбавить содержание нефтепродуктов. По состоянию на вчерашний вечер, по данным Государственной экологической инспекции, превышение было в 19 раз», - сказала Дацюк.

Таким образом, по сравнению с максимальным превышением (150 раз), уровень загрязнения снизился примерно в 8 раз.

Как отметила Дацюк, по предварительным данным, в море попало 100-150 кг загрязняющих веществ - легких фракций.

Специалист подчеркнула, что в воде сейчас не выявлено тяжелых фракций нефтепродуктов, в частности мазута.

«Нет его следов ни на песке, ни в воде. Также наблюдают за птицами, которые садятся на воду - их оперение, лапы - чистые», - утверждает Дацюк.

Как сообщал УНИАН, в Черном море возле Одессы потерпел крушение танкер «Делфи» с тремя украинцами на борту. Танкер подал сигнал бедствия еще вечером 20 ноября, когда попал в зону надзора морского порта «Южный» (Одесская обл.). Позже в результате непогоды его отнесло к пляжу «Дельфин» в Одессе.

По данным Администрации морпортов, этот танкер был без груза.

Водолазы эвакуировали трех членов экипажа, которых доставили в лечебные учреждения. Один из моряков - житель Измаила Одесской области - от госпитализации отказался. 23 ноября из больницы выписали капитана судна - 59-летнего жителя Одессы. Сообщалось, что в воскресенье отпустят домой механика - жителя Херсонской области.

Авария танкера привела к значительному загрязнению побережья нефтепродуктами.

В частности, и.о. председателя Госэкоинспекции Украины Егор Фирсов заявил, что предельно допустимые нормы превышены в 157 раз.