Евросоюз направит более 20% своего бюджета на защиту климата

Предусмотренные на следующий год деньги пойдут на мероприятия, направленные на решение проблемы климатических изменений.

Совет министров ЕС принял бюджет Европейского Союза на следующий год, в котором 21% расходов предусмотрено на борьбу с климатическими изменениями.

Об этом говорится в сообщении на сайте Европейского Совета.

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Отмечается, что 21% бюджета пойдет на мероприятия, направленные на решение проблемы климатических изменений. Это будет достигнуто с помощью климатически ориентированных действий в нескольких сферах, среди которых - исследования и развитие, транспортная и энергетическая инфраструктура, а также внешняя деятельность ЕС.

Отмечается, что бюджет ЕС в 2020 году будет направлен на поддержку экономического роста и конкурентоспособности европейской экономики, а также на достижение других приоритетов ЕС, в частности, в таких сферах как безопасность и управление миграцией.

Доходная часть бюджета-2020 установлена в размере 168,7 миллиарда евро, что на 1,5% больше по сравнению с дополненным бюджетом 2019 года. При этом общий объем расходов определен в объеме 153,6 миллиарда евро, что на 3,4% больше, чем в этом году.

Окончательно бюджет на 2020 год будет считаться принятым после того, как соответствующее решение 27 ноября примет Европейский парламент.

Как сообщал УНИАН, Всемирная метеорологическая организация (WMO) утверждает, что увеличение концентрации углекислого газа в атмосфере превысило среднестатистический прирост за последние 10 лет. Уровни других парниковых газов, таких как метан и оксид азота, также демонстрировали увеличение, чем средний показатель.