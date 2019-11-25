Концентрация CO2 в атмосфере достигла уровня, который Земля в последний раз видела 2-3 миллиона лет назад

Воздействие парниковых газов на планету за последние 30 лет возросло более чем на 40%.

Всемирная метеорологическая организация (WMO) утверждает, что увеличение концентрации углекислого газа в атмосфере превышало среднестатистический прирост за последние 10 лет. Уровни других парниковых газов, таких как метан и оксид азота также демонстрировали прирост выше, чем средний показатель.

С 1990 года на Земле последствия от загрязнения парниковыми газами усилились на 43%. Как поясняет BBC, отчет WMO сосредоточен на исследовании концентрации газов, которые способствуют глобальному потеплению, а не просто количества выбросов.

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Разница в том, что выбросы – это количество газов, которое попадает в атмосферу от сжигания ископаемого топлива. Концентрация же – это то, что остается в воздухе после ряда процессов взаимодействия между атмосферой, океанами, лесами и почвами. Четверть всех выбросов углекислого газа поглощают моря, примерно такое же количество поглощают почва и деревья.

Используя данные мониторинговых станций в Арктике и по всему миру, исследователи утверждают, что в 2018 году концентрация углекислого газа достигла 407,8 частиц на миллион. Хотя на год ранее показатель составлял 405,5 частиц на миллион. Такое увеличение было выше, чем в среднем за последние 10 лет. В общем, такое количество газа в атмосфере составляет 147% от уровня «до промышленности», зафиксированного в 1750 году.

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WMO также фиксирует рекордные значения других парниковых газов включительно с метаном и оксидом азота. Более 40% метана попадает в воздух из природных источников, таких как болота. На человеческую деятельность приходится 60% включительно с животноводством, плантациями риса и свалками. Концентрация метана в атмосфере теперь достигает 259% от уровня до промышленности. А его прирост за предыдущий год был выше, чем в среднем в год за последнее десятилетие.

Больше всего ученых тревожит, что общее влияние всех концентраций газов в атмосфере тоже существенно усилился. В целом, по сравнению с 1990 годом, это влияние стало сильнее на 43%. Никаких признаков того, что процесс этого усиления прекратился, нет.

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«Ничто не указывает на замедление или сокращение в концентрации парниковых газов в атмосфере, несмотря на все обязательства в соответствии с Парижским соглашением о климатических изменениях», - сказал генеральный секретарь WMO Петтери Таалас.

«Стоит напомнить, что последний раз Земля переживала подобную концентрацию углекислого газа примерно 3-5 миллионов лет назад. В те времена на планете было теплее на 2-3 градуса, а уровень моря на 10-20 сантиметров выше», - добавил он.