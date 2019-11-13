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Житель Черниговской области передал в зоопарк аиста, которого ранее приютил (фото)

13:25, 13 ноября 2019
Экология
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В начале осени к дому мужчины прибились двое аистов / фото Сновської горсовета

Как сообщили УНИАН в Сновском городском совете, к дому Михаила Щербака в Горске в начале осени прибились два аиста, которые выглядели слабыми.

Мужчина начал их подкармливать, и позже одна из птиц улетела, вторая – осталась в семье Щербака. Хозяин переживал за дальнейшую судьбу птицы, ведь она нуждалась в уходе и соответствующем питании. Поэтому Щербак обратился в городской совет и к и. о. старосты Горска Светланы Пищур за помощью.

Вместе они решили передать аиста на зиму в Менский зоопарк.

Впоследствии птицу отвезли в зоопарк, где она и будет зимовать.

Менский зоопарк – единственный в Украине, который расположен в райцентре. В зоопарке насчитывается около тысячи особей, в том числе более 400 птиц разных видов.

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Теги: #зоопарк#Черниговщина#аистпогода в Чернигове