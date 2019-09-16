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День охраны озонового слоя: что это такое и почему он важен для выживания человечества (видео)

16:47, 16 сентября 2019
Экология
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Однако с развитием промышленности озоновый слой начал разрываться и появились «озоновые дыры». «Озоновые дыры» – это участки, где дефицит озона составляет около 30%. Именно через них на человека попадают чрезмерные ультрафиолетовые лучи. Это может привести к раку кожи, слепоты и других опасных заболеваний.

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Самую большую озоновую дыру диаметром более тысячи километров впервые обнаружили в 1985 году над Антарктидой. Постепенно человечество начало понимать: если вовремя не принять меры, последствия могут быть катастрофические.

Благодаря Монреальскому протоколу за последние 25 лет количество опасных химикатов в атмосфере уменьшилось на 15%. Самыми опасными являются фреоны, использующиеся в холодильной промышленности и распылители в аэрозолях. Поэтапный отказ от озоноразрушающих веществ благоприятно сказывается на климате Земли.

По прогнозам специалистов, при благоприятных условиях «озоновые дыры» могут полностью исчезнуть уже к 2060 году.

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Теги: #экология#Черные дыры#озоновый слой