День охраны озонового слоя: что это такое и почему он важен для выживания человечества (видео)

16 сентября во всем мире отмечается День охраны озонового слоя.

Озоновый слой – это барьер, который защищает нас от вредных солнечных лучей. Без него жизнь на поверхности Земли не существовала бы.

Однако с развитием промышленности озоновый слой начал разрываться и появились «озоновые дыры». «Озоновые дыры» – это участки, где дефицит озона составляет около 30%. Именно через них на человека попадают чрезмерные ультрафиолетовые лучи. Это может привести к раку кожи, слепоты и других опасных заболеваний.

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Самую большую озоновую дыру диаметром более тысячи километров впервые обнаружили в 1985 году над Антарктидой. Постепенно человечество начало понимать: если вовремя не принять меры, последствия могут быть катастрофические.

Благодаря Монреальскому протоколу за последние 25 лет количество опасных химикатов в атмосфере уменьшилось на 15%. Самыми опасными являются фреоны, использующиеся в холодильной промышленности и распылители в аэрозолях. Поэтапный отказ от озоноразрушающих веществ благоприятно сказывается на климате Земли.

По прогнозам специалистов, при благоприятных условиях «озоновые дыры» могут полностью исчезнуть уже к 2060 году.