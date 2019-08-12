В Африке школьники разобрали свалку для борьбы с изменениями климата

Уборка территорий состоялось по инициативе Climate Change Warriors Project.

Школьники в Южно-Африканской Республики разобрали свалки, чтобы противодействовать изменениям климата. Уборка территорий инициирована Climate Change Warriors Project, который является частью программы ООН.

Об этом сообщает Громадське со ссылкой на Центр информации ООН.

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«Молодые «воины» провели кампании уборки мусора вокруг своих школ, разобрав более тысячи нелегальных свалок», — говорится в сообщении.

Инициатива Climate Change Warriors Project имеет цель повысить осведомленность по вопросам охраны окружающей среды и изменениям климата среди молодежи и пожилых людей в своей общине.

В рамках программы создали шесть сельскохозяйственных кооперативов, где учат молодежь основам устойчивого сельского хозяйства. Оно предусматривает сочетание прибыли, охраны окружающей среды, справедливости, здравоохранения, бизнеса и семейных аспектов.