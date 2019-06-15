Во Львове посчитают всех уличных котов

В конце месяца будет известно сколько бездомных котов есть в городе.

Во Львове состоится подсчет уличных котов. Читайте такжеВо Львове на выставке кошек показали 15-килограммового пушистика (фоторепортаж) Как сообщили УНИАН в пресс-службе Львовского городского совета, 26 - 30 июня в городе впервые пройдет подсчет бездомных кошек. Как отмечается, он будет проводиться по уникальному алгоритму, разработанному в сотрудничестве с опекунами котов, на базе международной платформы Animal-ID.info. Партнером проекта подсчета уличных котов выступил глобальный фонд Four Paws Ukraine.

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