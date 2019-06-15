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Во Львове посчитают всех уличных котов

09:00, 15 июня 2019
Экология
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Во Львове посчитают уличных котов / фото Андрей Василюк

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Как сообщили УНИАН в пресс-службе Львовского городского совета, 26 - 30 июня в городе впервые пройдет подсчет бездомных кошек.

Как отмечается, он будет проводиться по уникальному алгоритму, разработанному в сотрудничестве с опекунами котов, на базе международной платформы Animal-ID.info.

Партнером проекта подсчета уличных котов выступил глобальный фонд Four Paws Ukraine.

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Теги: #Львов#бездомные котыпогода во Львове