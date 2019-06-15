Во Львове посчитают всех уличных котов
09:00, 15 июня 2019Экология
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В конце месяца будет известно сколько бездомных котов есть в городе.
Во Львове посчитают уличных котов / фото Андрей Василюк
Во Львове состоится подсчет уличных котов.
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Как сообщили УНИАН в пресс-службе Львовского городского совета, 26 - 30 июня в городе впервые пройдет подсчет бездомных кошек.
Как отмечается, он будет проводиться по уникальному алгоритму, разработанному в сотрудничестве с опекунами котов, на базе международной платформы Animal-ID.info.
Партнером проекта подсчета уличных котов выступил глобальный фонд Four Paws Ukraine.
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