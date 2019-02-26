В Киеве запустили сервис записи на бесплатную стерилизацию бездомных котов
17:27, 26 февраля 2019Экология
51 0
Записаться можно в три столичные ветклиники.
Иллюстрация / REUTERS/Goran Tomasevic
Киевская городская больница ветеринарной медицины запустила сервис для онлайн-записи на бесплатную стерилизацию бездомных котов.
Чтобы забронировать место на процедуру, нужно заполнить соответствующую форму. В ней необходимо указать желаемую дату и место проведения процедуры, а также свои контакты для подтверждения записи.
Услуги по стерилизации кошек осуществляются по трем адресам в Киеве: на ул. Электротехнической, 5-а, ул. Армянской, 29 и ул. Ярославской 13-а.
Как сообщал УНИАН, ветераны АТО присоединились к созданию первого в западной Украине банка крови для животных.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter