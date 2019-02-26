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В Киеве запустили сервис записи на бесплатную стерилизацию бездомных котов

17:27, 26 февраля 2019
Экология
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Иллюстрация / REUTERS/Goran Tomasevic

Чтобы забронировать место на процедуру, нужно заполнить соответствующую форму. В ней необходимо указать желаемую дату и место проведения процедуры, а также свои контакты для подтверждения записи.

Услуги по стерилизации кошек осуществляются по трем адресам в Киеве: на ул. Электротехнической, 5-а, ул. Армянской, 29 и ул. Ярославской 13-а.

Как сообщал УНИАН, ветераны АТО присоединились к созданию первого в западной Украине банка крови для животных.

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Теги: #бездомные животные