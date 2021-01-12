Юрий Толочко из Казахстана опубликовал эротическое видео в сети.

Бодибилдер из Казахстана Юрий Толочко, который женился на секс-кукле по имени Марго, показал эротическое видео с маской и рассказал об измене.

Читайте такжеБодибилдер из Казахстана заявил о подготовке к свадьбе с секс-куклой (фото)Ролик он опубликовал в своем Instagram.

«Кажется, я нашел себе новое увлечение», - говорится в подписи к видео.

На записи бодибилдер в одних трусах ласкает серебряную маску необычной формы.

В комментариях пользователи сети спросили его, можно ли считать, что таким образом он изменяет жене.

«Похоже на то, - ответил он. - Не могу устоять, пока она (секс-кукла) лежит в больнице».

В конце декабря секс-кукла Толочко сломалась. Для ремонта ее пришлось отправить в другой город.

Бодибилдер женился на секс-кукле: предыстория

В конце прошлого года стало известно, что Толочко женился на секс-кукле после полутора лет отношений.

Изначально торжество должно было состояться в марте в Таиланде, однако его пришлось перенести ее из-за пандемии COVID-19.

О намерении жениться на секс-кукле бодибилдер говорил еще год назад. Он отметил, что относится к возлюбленной как к настоящей женщине и ходит с ней на свидания.

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Автор: УНИАН