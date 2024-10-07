Этого стоит избегать во время стирки трикотажных вещей, в том числе этого нельзя делать в стиральной машине.

Гуру клининга Лаура де Барра предоставила советы относительно того, чего вам следует избегать во время стирки трикотажных вещей. Об этом пишет Mirror.

Трикотаж более подвержен усадке по сравнению с другой одеждой. Чтобы продлить срок службы ваших трикотажных вещей и предотвратить несчастные случаи во время стирки, эксперт советует избегать некоторых распространенных привычек.

Во-первых, Лаура предостерегает от развешивания вязаных вещей. Она уточнила, что этого следует избегать, "сколько бы они ни стоили, из чего бы ни были сделаны":

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"Я так часто вижу, как это делают. Даже профессиональные организаторы развешивают вязаные вещи людей. Это очень плохо для одежды".

По ее словам, развешивание трикотажа на сушилку приведет к тому, что он начнет растягиваться из-за собственного веса - рукава и подолы растянутся и потеряют форму. Поэтому эксперт советует складывать вязаные вещи в ящик или на полку.

Во-вторых, де Барра не рекомендует очень часто стирать трикотажную одежду и выбирать соответствующий метод стирки:

"Когда вы стираете любую одежду, волокна теряются".

Также эксперт посоветовала никогда не использовать вакуумные мешки для своих трикотажных изделий. Натуральные волокна "не любят", когда из них высасывают воздух: это также может сделать одежду "вялой".

Также, как отмечает специалист, синтетические волокна могут впитывать запах пластика.

Наконец, эксперт советует не носить трикотажные изделия непосредственно на голое тело, вместо этого рекомендует надевать под них, например, хлопковую футболку - она впитает всю лишнюю влагу, и "оставит вязаные вещи опрятными".

Как правильно стирать вещи - последние советы

Эксперт назвала волшебный ингредиент для стирки полотенец. Лиз Айхгольц рассказала, что полотенца часто теряют свою мягкость из-за накопления остатков на ткани, что случается, когда люди используют слишком много смягчителя для ткани во время стирки.

Она советует не использовать не покупное чистящее средство, а обычный белый уксус.

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