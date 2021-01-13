Пользователи социальной сети в комментариях в шутку отметили, что, по всей видимости, это некая новая функция от Илона Маска, которая позволяет видеть призраков.

В США электрокар Tesla с активированной функцией автопилота зафиксировал невидимого человека, который якобы передвигался по кладбищу.

Соответствующий видеоролик опубликовал пользователь Twitter Ovidiu Maciuc.

На записи видно, как на мониторе электрокара появляется силуэт человека, который передвигается по кладбищу. После этого водитель поднимает камеру и начинает снимать некрополь через лобовое стекло, однако никаких людей там нет.

Спустя некоторое время «привидение» пошло в противоположную от Tesla сторону и исчез с экрана бортового компьютера.

Tesla collision avoidance system detecting an invisible human/entity at the cemetery. Excuse me but wtf @elonmusk ? pic.twitter.com/VcANAzH1uh — Ovidiu Maciuc (@OMaciuc) January 12, 2021

Пользователи социальной сети в комментариях в шутку отметили, что, по всей видимости, это некая новая функция от Илона Маска, которая позволяет видеть призраков.

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Автор: УНИАН