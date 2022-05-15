Калуш – это не туристический город, но здесь все равно есть что посмотреть.

После победы украинской группы Kalush Orchestra на Евровидении 2022, небольшой город Калуш на Ивано-Франковщине у всех на устах.

Накануне финала конкурса съемочная группа ТСН приехала в Калуш, чтобы узнать немного больше об этом небольшом, но замечательном городе.

В целом Калуш – это не туристический город, но здесь все равно есть что посмотреть.

В частности, краеведческий музей Калуша известен своей коллекцией колоколов, которые здесь отливали на протяжении нескольких веков. К сожалению, на сегодняшний день сохранилось не так много интересных экземпляров, ведь во время Второй мировой войны советская власть переплавляла уникальные колокола на оружие. Поэтому калушане начали их снимать с церквей и тщательно хоронить – большинство не могут отыскать до сих пор.

Также в Калуше есть Костел Святого Валентина – того самого, который оберегал влюбленных.

Еще один интересный факт – легендарный Степан Бандера родился совсем неподалеку от Калуша в селе Старый Угринов Калушского района. Бывал он и в Калуше, в частности, сидел в местной тюрьме, куда его в 19-летнем возрасте посадили за распространение запрещенных листовок в 1928 году.

А еще Калуш известен благодаря одной природной достопримечательности, от которой, собственно, и название города – это Домбровский карьер, он же Домбровское озеро или Калушское море. Это затопленный соляной карьер, который был с 1967 по 2003 год местом добычи калиево-магниевых солей, а потом превратился в искусственное озеро. Сейчас это довольно популярная живописная туристическая локация.

Как сообщал УНИАН, ранее стало известно, что поезд, следующий по маршруту "Киев – Ивано-Франковск", получил официальное название "Стефания Экспресс" в честь победы группы Kalush Orchestra на Евровидении 2022 с песней "Стефания".