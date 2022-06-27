Силовики выявили два заведения, которые работали в ночное время, а в них - 413 человек, нарушивших комендантский час.

Правоохранители вместе с представителями военного комиссариата провели рейды по ночным клубам Киева. Силовики вручили 219 мужчинам призывного возраста повестки.

Об этом сообщает глава столичной полиции Иван Выговский.

В течение выходных правоохранители посетили 420 заведений Киева с целью проверки соблюдения гражданами ограничений военного положения и предотвратить нарушения комендантского часа.

Силовики выявили два заведения, которые работали в ночное время, а в них - 413 человек, нарушивших комендантский час.

Среди этих граждан комиссар проверял мужчин призывного возраста на наличие соответствующих приписных удостоверений. В результате 219 мужчинам были вручены повестки в военкомат.

"Также полицейские составили 73 административных протокола по статьям 178 - распитие алкогольных напитков в запрещенных местах, 173 - мелкое хулиганство, 185 - злостное неповиновение законному распоряжению или требованию полицейского Кодекса Украины об административных правонарушениях.

Мы и в дальнейшем будем проводить такие отработки, ведь каждый житель столицы должен понимать всю серьезность ситуации и осознавать опасность, которая сейчас еще есть со стороны страны-агрессора.

Хочу подчеркнуть, что во время комендантского часа категорически запрещено передвигаться по городу, кроме спецтранспорта и случаев крайней необходимости", - сказал Выговский.

Кроме того, правоохранители обнаружили лиц, которые имели при себе наркотические вещества. По выявленным фактам открыли уголовные производства.

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