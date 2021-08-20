Местные жители такому соседству уже не удивляются.

В некоторых районах Харькова стали часто замечать диких лисиц, которые, очевидно, перестали бояться людей и появляются в общественных местах.

Как пишет местный Телеграм-канал, сегодня сразу двух особей заметили во дворе возле 16-й детской больницы, район ХТЗ.

"В этом районе они походу частые гости", - пишет автор публикации "ХС Харьков".

Накануне этот же источник показал, как животному удалось забраться на станцию харьковского метрополитена. "На Индустриальную ночью заскочил лис без маски и е-тикета и слегка навел суету", - сказано в сообщении.

Как сообщал УНИАН, в Днепре зоозащитники забрали двух диких лисиц, которых держали на территории пункта приема стеклотары. Животные находились у людей, которые живут в заброшенном доме и работают на пункте приема.

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Автор: Юрий Годован