В австрийском городе Грац питон выплыл из унитаза и укусил мужчину за гениталии.
Об этом сообщает Sky News.
65-летний пенсионер рассказал полиции, что сидел на унитазе, когда почувствовал «щипок в области гениталий». Оказалось, что питон пробрался в его туалет по канализационным трубам из квартиры своего хозяина, который живет в том же доме. К счастью, укус был незначительным.
Специалист по отлову рептилий, вызванный спасателями, извлек питона из унитаза и передал владельцу.
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Обидчиком австрийца оказался полутораметровый сетчатый питон. Эти змеи водятся в Южной и Юго-Восточной Азии и считаются самыми большими в мире. Их длина может превышать семь метров.
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