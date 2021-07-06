65-летний пенсионер рассказал полиции, что сидел на унитазе, когда почувствовал "щипок в области гениталий".

В австрийском городе Грац питон выплыл из унитаза и укусил мужчину за гениталии.

Об этом сообщает Sky News.

65-летний пенсионер рассказал полиции, что сидел на унитазе, когда почувствовал «щипок в области гениталий». Оказалось, что питон пробрался в его туалет по канализационным трубам из квартиры своего хозяина, который живет в том же доме. К счастью, укус был незначительным.

Специалист по отлову рептилий, вызванный спасателями, извлек питона из унитаза и передал владельцу.

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Обидчиком австрийца оказался полутораметровый сетчатый питон. Эти змеи водятся в Южной и Юго-Восточной Азии и считаются самыми большими в мире. Их длина может превышать семь метров.

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Автор: Денис Прядко