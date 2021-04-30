За время работы она неоднократно попадала в скандалы и делала неоднозначные заявления.

Сегодня стало известно, что пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского Юлия Мендель написала заявление на увольнение.

Читайте такжеВ Румынии медведь украл мешок кукурузы и попал на видеоЗа время работы она неоднократно попадала в скандалы и делала неоднозначные заявления.

Мендель назначили на должность в июне 2019 года. Она победила в конкурсе, в котором участвовали около 4 тысяч человек.

Тогда она заявила, что не исключает проведение ежедневных брифингов, чтобы доносить позицию главы государства по актуальным вопросам.

Но уже в конце сентября угодила в скандал, оттолкнув журналиста "Схем" Сергея Андрушко, когда тот хотел задать вопрос президенту.

Ukraine's Zelenskiy is giving media interviews in NYC. But this is how his press team treats reporters in Kyiv. Watch as Zelenskiy's spox @IuliiaMendel grabs & shoves reporter Serhiy Andrushko of @RFERL/@cxemu. Mendel did this to me at YES forum after Zelenskiy agreed to answer Q pic.twitter.com/P97E6PppGe — Christopher Miller (@ChristopherJM) September 26, 2019

Национальный союз журналистов Украины потребовал от нее извиниться за некорректное поведение, однако она призвала всех "проверять информацию".

"В США "Нет" для журналиста означает невозможность подходить к первому лицу. Иначе журналиста арестуют. Медиа настаивают, но не бросаются", - ответила она.

Также Мендель заявила, что на нее обрушилась волна травли после этого инцидента.

Сам президент заступился за Мендель, сказав, что она не имела права как пресс-секретарь президента так реагировать на действия журналиста Андрушко, но как человек не смогла по-другому поступить.

В октябре, когда к президенту хотел подойти журналист проекта "Крым.Реалии" "Радио Свобода", Зеленский подозвал его к себе и сказал:

"Девочки нет, поэтому с вами ничего не будет страшного. Вы же девушек боитесь... Так какой вопрос?"

Позже пресс-секретарь президента написала в Twitter, что он дал интервью японскому изданию Kyodo. Тогда пресс-секретарь вместо "Kyiv" написала в твите "Kiev". Этот пост вызвал волну возмущения пользователей cети и Мендель вновь пришлось извиняться.

"I was never pressured and there were no conditions being imposed" to realize a summit with Trump or agree to arms sales in return, @ZelenskyyUa said in an interview with @kyodo_english in Kiev. https://t.co/954Ls8RjxFpic.twitter.com/O8Kqc8DjhD — Iuliia Mendel (@IuliiaMendel) October 6, 2019

В марте она опубликовала тизер к выходу журнала, на обложке которого должен был появиться Зеленский.

На фото Мендель в платье стоит возле президента, держа руку у его плеча. Многим такое фото показалось слишком неформальным.

Завтра у Президента Володимир Зеленський обкладинка одного з найвідоміших європейських журналів. Тизер - наше спільне фото. На обкладинці, звісно, тільки президент :) Опубликовано Iuliia Mendel Пятница, 6 марта 2020 г.

В июле 2020 года Мендель отреагировала на слухи, которые ходили по интернету, о якобы ее "беременности" от президента. Она призвала пользователей соцсетей тщательнее проверять "фейки" и источники, которые их распространяют.

Уже в ноябре 2020 стало известно, что Владимир Зеленский заболел коронавирусом. Юлия Мендель выбрала оригинальный способ сообщить об этом, чем вызвала смех у пользователей сети.

"К сожалению... Президент чувствует себя хорошо. Мы будем сообщать о состоянии его здоровья", - написала она.

Также в ноябре 2020 Мендель высмеяли за пост о не идеальном "шестом мишке брауни". Под фотографией выпечки она написала:

"Жизнь не идеальна. Шестой мишка брауни - яркое тому доказательство".

Подписчики предположили, что пресс-секретарь говорит о шестом президенте.

В апреле 2021 Мендель заявила, что "украинский" русский язык является частью культурного разнообразия Украины.

"Россия не является монополистом на русский язык. И нам пора давно самим демонополизировать русский язык. И громко заявить, что в Украине есть украинский русский язык", - отметила она.

Также она оконфузилась, прокомментировав сообщение пресс-секретаря посольства Великобритании в Украине Алексея Курки.

Тот возмутился, что издание Spectator назвало войну в Украине гражданской. Пресс-секретарь президента оставила под постом комментарий #NoCivilWar.

По последним данным, Мендель продолжает исполнять обязанности пресс-секретаря президента временно. В будущем она сосредоточится на взаимодействии с иностранным СМИ.

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Автор: Людмила Жерновская