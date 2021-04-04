По её словам, некоторые политики используют вопрос языка для спекуляций.

Пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель считает, что "украинский" русский язык является частью культурного разнообразия Украины.

Читайте такжеКарантин в Киеве: власти предупреждают о жестких проверках и штрафах для офисовОб этом она сказала в программе "Взгляд с Банковой" телеканала "Дом".

По её словам, некоторые политики используют вопрос языка для организации своих спекуляций и конфликтов.

"От принятого в разгар предвыборной гонки 2019 года закона о языке вся страна так и не заговорила на украинском. Зато политические любимцы регионов, в которых преимущественно звучит русская речь, по всем углам начали рассказывать о насильственном насаждении государственного украинского языка", - заявила Мендель.

Она убеждена, что украинский язык должен быть защищён, но "должны быть защищены и граждане".

"Украинский язык, как и идентичность, - это куда большее явление, чем исключительно противостояние России. И в этом наше пока ещё неосознанное богатство. А русский, точнее, украинский русский, - это часть культурного разнообразия нашей страны", - отметила пресс-секретарь президента.

Также Мендель заявила, что русский язык не является собственностью России.

"Россия не является монополистом на русский язык. И нам пора давно самим демонополизировать русский язык. И громко заявить, что в Украине есть украинский русский язык", - отметила она.

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Автор: Людмила Жерновская