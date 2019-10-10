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"Девочки нет": Зеленский пошутил о поведении своего пресс-секретаря Мендель (видео)

09:31, 10 октября 2019
Политика
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Президент Украины Владимир Зеленский пошутил о поведении пресс-секретаря Юлии Мендель.

Это произошло на специализированной выставке "Оружие и безопасность" в Киеве. Соответствующее видео опубликовало "Радио Свобода" в Facebook.

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Когда к президенту хотел подойти журналист проекта "Крым.Реалии" "Радио Свобода", чтобы задать вопрос, охрана начала его оттеснять, Зеленский сказал: "Не трогайте этих людей, не трогайте". Затем он подозвал репортера к себе.

"Девочки нет, поэтому с вами ничего не будет страшного", – сказал президент. "Вы же девушек боитесь... Так какой вопрос?", – добавил Зеленский.

Напомним, ранее журналист "Радио Свобода" Сергей Андрушко хотел поставить Зеленскому вопрос, но Мендель оттолкнула его. Позже она заявила, что журналисты не должны нарушать безопасность первого лица.

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Теги: #Владимир Зеленский#Юлия Мендель