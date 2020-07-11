"Думайте!": Мендель призвал не вестись на слухи о ее "беременность" от Зеленского (видео)

Мендель подчеркнула важность имен людей, которые создают "фейки" о ней.

Пресс-секретарь Владимира Зеленского Юлия Мендель отреагировала на слухи, которые ходят по интернету, о якобы ее "беременности" от президента. Она призвала пользователей соцсетей тщательнее проверять "фейки" и источники, которые их распространяют.

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Об этом Мендель сказала во время видеообращения на своей странице в Instagram.

"Каждый фейк имеет свое имя", - заявила пресс-секретарь президента.

"Читайте, думайте и помните: Вы то, что вы потребляете. Особенно, когда речь идет об информации. Уважайте других и главное - уважайте себя", - добавила она.

Мендель также призвала ознакомиться с именами топ-фейкотворцев.

Так, первым слухи о ее якобы "беременности" от Зеленского распространил основатель политического движения в поддержку Порошенко "25%", журналист Роман Реведжук.

Также о якобы романе между президентом и его спикером заявил экс-лидер партии "5.10" Геннадий Балашов. Как он утверждает, такие слухи распространяются правительственным кварталом.

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