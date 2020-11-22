Пользователи соцсети напомнили Мендель, что Владимир Зеленский как раз является шестым президентом Украины.

Пресс-секретаря президента Украины Юлию Мендель высмеяли за пост о не идеальном «шестом мишке брауни».

В соцсети Instagram, как сообщают «Комментарии», Мендель опубликовала фотографию своей выпечки.

На фото видно, что десерт сделан не идеально и один из шести «мишек брауни» не получился.

«Жизнь не идеальна. Шестой мишка брауни - яркое тому доказательство», - прокомментировала она свою фотографию.

Однако пост вызвал массу вопросов в сети по поводу шестого неудачного медвежонка. Ей напомнили, что Владимир Зеленский как раз является шестым президентом Украины.

"Да у нас и шестой президент как-то не очень получился", "Когда она пишет свои "твиты" про "шестого", специально вкладывает в них двойной смысл? Или это получается случайно?", "Как-то с шестым всегда что-то не так. И не только в Юлином исполнении", - комментировали пользователи.

После этого пресс-секретарь президента удалила свой пост с Instagram.

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Автор: Денис Прядко