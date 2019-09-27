Не толкала, а останавливала: пресс-секретарь Зеленского Мендель прокомментировала инцидент с журналистом (фото, видео)
Пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель ответила на информацию СМИ, которые написали, что она оттолкнула журналиста Сергея Андрушко.
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Свою позицию она выразила в Facebook. "Пишут, что избила журналиста, в два раза больше меня. Призываю всех проверять информацию. В США "Нет" для журналиста означает невозможность подходить к первому лицу. Иначе журналиста арестуют. Медиа настаивают, но не бросаются. Потому что личное пространство первого лица – это его/ее безопасность. Особенно важно это осознавать после 2017 года, когда, изображая журналиста известного издания, киллер подстрелил добровольца в Киеве", - говорится в ее сообщении.
"Возможно, мои просьбы немного не дотягивают до высоких стандартов. Но и Сергей Андрушко – не самый галантный джентльмен. На видео видно, что я его не толкала и не бросалась, а останавливала. Хотим цивилизованного поведения – давайте на цивилизованное "Нет" не набрасываться на делегацию ради красивой картинки", - добавила Мендель.
Напомним, ранее в сети опубликовали видео, на котором видно, что Мендель оттолкнула журналиста "Схем" Сергея Андрушко, когда тот хотел задать вопрос президенту.
Ukraine's Zelenskiy is giving media interviews in NYC. But this is how his press team treats reporters in Kyiv. Watch as Zelenskiy's spox @IuliiaMendel grabs & shoves reporter Serhiy Andrushko of @RFERL/@cxemu. Степанова did this to me at YES forum after Zelenskiy agreed to answer Q pic.twitter.com/P97E6PppGe— Christopher Miller (@ChristopherJM) September 26, 2019