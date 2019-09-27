Не толкала, а останавливала: пресс-секретарь Зеленского Мендель прокомментировала инцидент с журналистом (фото, видео)

Мендель говорит, что не толкала журналиста.

Пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель ответила на информацию СМИ, которые написали, что она оттолкнула журналиста Сергея Андрушко.

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Свою позицию она выразила в Facebook. "Пишут, что избила журналиста, в два раза больше меня. Призываю всех проверять информацию. В США "Нет" для журналиста означает невозможность подходить к первому лицу. Иначе журналиста арестуют. Медиа настаивают, но не бросаются. Потому что личное пространство первого лица – это его/ее безопасность. Особенно важно это осознавать после 2017 года, когда, изображая журналиста известного издания, киллер подстрелил добровольца в Киеве", - говорится в ее сообщении.

"Возможно, мои просьбы немного не дотягивают до высоких стандартов. Но и Сергей Андрушко – не самый галантный джентльмен. На видео видно, что я его не толкала и не бросалась, а останавливала. Хотим цивилизованного поведения – давайте на цивилизованное "Нет" не набрасываться на делегацию ради красивой картинки", - добавила Мендель.

Напомним, ранее в сети опубликовали видео, на котором видно, что Мендель оттолкнула журналиста "Схем" Сергея Андрушко, когда тот хотел задать вопрос президенту.